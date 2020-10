Sonova prévoit une reprise plus rapide que prévu de son activité

Détails Publié le vendredi 2 octobre 2020 17:06

Marché



Pour l’année 2020/21, les ventes de Sonova devraient atteindre 92 à 94 % des niveaux de l'année précédente.

Sonova Holding AG a annoncé qu'elle avait « relevé ses prévisions pour le premier semestre de l'année fiscale 2020/2021 ». La société a en effet annoncé que ses activités commerciales ont repris plus rapidement que prévu, tout comme le marché mondial des soins auditifs.

En effet, la reprise du marché a continué à progresser plus rapidement que prévu ce qui a eu un impact positif sur les activités commerciales de Sonova. Bien que le marché global des aides auditives soit resté légèrement inférieur aux niveaux de l'année précédente au cours des dernières semaines, certains marchés importants ont renoué avec la croissance. Le marché des implants cochléaires s'est également amélioré, bien qu'à un rythme considérablement plus lent que le marché des aides auditives, car de nombreux hôpitaux continuent à fonctionner avec des volumes chirurgicaux réduits.

Sonova s'attend donc à ce que les ventes du 1er semestre 2021 atteignent environ 79% du niveau de l'année précédente à taux de change constant et à ce que la marge EBITA ajustée en francs suisses atteigne environ 15% pour la même période. Pour le second semestre, le groupe s'attend à une hausse de la croissance avec une augmentation du chiffre d'affaires de 4 à 8 % et une hausse de l'EBITA ajusté de l'ordre de 20 à 30 % par rapport à la période de l'année précédente, tous deux à taux de change constants. Pour l’année 2020/21, les ventes devraient atteindre 92 à 94 % des niveaux de l'année précédente et un EBITA ajusté à peu près au même niveau que l'année précédente, tous deux à taux de change constants.

« Au cours des derniers mois, notre entreprise a réalisé des performances supérieures aux attentes, grâce à un solide portefeuille de produits, à la mise en œuvre réussie de nos initiatives de croissance et de productivité, et à l'amélioration des conditions du marché. Soutenus par le lancement réussi de notre nouvelle plateforme Phonak Paradise, nous espérons retrouver une croissance positive au cours du second semestre de notre exercice. Couplé à l'accélération de nos efforts pour optimiser notre structure organisationnelle, cela devrait entraîner une forte croissance de la rentabilité pour le reste de l'exercice » a déclaré Arnd Kaldowski, le PDG de Sonova.



Lucile Perreau