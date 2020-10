Signia présente son nouvel ambassadeur

Détails Publié le jeudi 1 octobre 2020 18:08

partenariat



Yann-Alrick Mortreuil est un chorégraphe et danseur professionnel, récompensé de nombreuses fois.

Signia a annoncé un tout nouveau et inédit partenariat avec le chorégraphe et danseur professionnel, Yann-Alrick Mortreuil.

« J’utilise leurs appareils depuis plus de 25 ans. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté de représenter Signia, ce partenariat est une évidence pour moi. Signia s’adapte à ses utilisateurs en recherchant constamment l’innovation », explique Yann-Alrick Mortreuil.

L’artiste possède un sacré palmarès puisqu’il a été 8 fois Champion de France de rock acrobatique, Vice-Champion du Monde et 8 fois Champion de France de boogie-woogie, de lindyhop et de cheerleading, il a notamment participé à la 4e, 6e et 7e saisons de l’émission Danse avec les Stars. Il est actuellement chorégraphe et danseur sur l’émission « ¡Mira quién baila! », diffusée aux États-Unis et en Amérique latine.



Lucile Perreau