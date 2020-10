Détails Publié le jeudi 1 octobre 2020 16:37

Ce concours a pour objectif de récompenser des innovations (produit ou service) destinées à améliorer la vie quotidienne et le bien-être des personnes de 60 ans et plus. Les porteurs de projets peuvent s’inscrire jusqu’au 7 octobre 2020 à 12h00.

Parrainée par l’Assurance retraite Île-de-France, cette 5e édition du concours Silver Académie est ouverte à toutes les start-up (entreprises de moins de 10 salariés) qui souhaitent développer un projet dans le secteur de la Silver Economie. Les vidéos des candidats seront mises en ligne et soumises au vote du public. Les 12 vidéos auront été les plus plébiscitées par les internautes, seront présélectionnés. Ils devront ensuite retourner le dossier de candidature n°2 que le jury étudiera le 5 novembre pour déterminer les 4 candidats qui participeront à la finale. La finale et la remise des prix se dérouleront le 18 novembre 2020 à Silver Economy expo.



Les gagnants remporteront un dispositif complet d’une valeur de 12 000 € comprenant :

Visibilité (un stand de 8m 2 à Silver Economy Expo 2021),

à Silver Economy Expo 2021), Business coaching (un accompagnement par Bluelinea et des rencontres avec Grands Comptes adhérents de France Silver Eco),

Networking d’une valeur de 12 000 € afin de développer leur innovation (1 année de cotisation offerte à l’Association France Silver Eco et 5 Fonds d'investissement chez Bluelinea)