Signia lance son assistant intelligent au travers de sessions de formation

Détails Publié le mercredi 30 septembre 2020 14:28

Nouveauté



Cet assistant intelligent serait le premier au monde à être équipé d'une intelligence artificielle.

Baptisé Signia Assistant, il est présenté comme le 1er assistant personnel et intelligent mondial disponible sous iOS et Android. Il a été élaboré à partir d’un panel d’audioprothésistes et de patients à travers le monde, et a pour but d’apporter un meilleur confort personnalisé et de ce fait, une meilleure satisfaction au patient.

Grâce à l’intelligence artificiel dont il est équipé, il peut s’adapter aux besoins du patient en temps réel et ce 24h/24 et 7j/7. En effet l’IA analyse de nombreux paramètres et permet ensuite d’apporter immédiatement les réglages et ajustements nécessaires, notamment dans une situation de gêne ou d’inconfort. Signia Assistant fonctionne sous forme de dialogue/chat et permet de formuler de nombreuses requêtes, comme par exemple les réglages de sa propre voie, celles des autres ou encore la qualité du son. De son côté, l’audioprothésiste peut suivre les modifications apportées et ainsi optimiser les réglages.



Signia propose de nombreuses sessions de formation en ligne eAcademy afin de découvrir ce nouvel outil :

Mercredi 07 octobre : 12h15 -12h45

Vendredi 09 octobre : 13h15 – 13h45

Mardi 13 octobre : 12h15 – 12h45

Jeudi 15 octobre : 18h15 – 18h45

Lundi 19 octobre : 13h15 – 13h45

Jeudi 22 octobre : 12h15 – 12h45

Mardi 27 octobre : 13h15 – 13h45

Mercredi 28 octobre : 18h15 – 18h45

Il est possible de s’inscrire en cliquant sur la date de votre choix puis vous recevrez un email de confirmation et, une heure avant le début de votre session, un lien permettant de vous connecter.



Lucile Perreau