La conférence de presse 100% digitale se tiendra le mardi 6 octobre de 9h à 11h avec présentation des résultats de l’enquête Ifop Jna « Comprendre la parole au travail, un défi ? » suivi de la table ronde de 10h à 11h.

L’association JNA a établi une liste de de réflexions sur la qualité et la santé auditive au travail, qui sera étudié au cours de la 5e édition de la campagne nationale Semaine de la Santé Auditive au Travail qui se tiendra du 12 au 16 octobre 2020.

La JNA interpelle les participants sur l’intelligibilité en milieu professionnel ainsi que sur le télétravail. L’association signale l’importance de développer une nouvelle écologie santé performance du bruit dans l’entreprise. En effet, l’omniprésence des sollicitations acoustiques et leurs intensités affaiblissent les capacités humaines et créent par là-même des dysfonctionnements socio-économiques. C’est donc une nouvelle éthique de santé-performance que les experts de l’association JNA invitent à instituer dans l’entreprise pour générer un cycle vertueux de santé-performance durable, qui seront présentées au travers d’un nouveau document plaidoyer.

En effet à ce jour, la loi de santé au travail oblige à déclencher des actions de réduction du bruit au-delà de 80 dB. Cela correspond aux situations des secteurs de la production industrielle, du BTP etc... Mais qu’en est-il de la prise en compte des impacts du bruit dans les autres situations de travail ? Seule la loi peut légitimer l’audition comme un facteur universel incontournable de bien-être et de santé pour tous, que l’on travaille dans une TPE, un grand groupe, en bureaux ou sur chantier.





Au cours de cette semaine de la Santé Auditive au Travail, la JNA compte donc plaider en faveur d'une approche « qualité de vie et sécurité » en milieu professionnel, et non simplement axée sur le handicap.



