MED-EL et Meludia s’associent pour améliorer la perception sonore des porteurs d’implants cochléaires

Meludia permet un entraînement musical structuré et guidé pour enfants et adultes, accessible à tous les porteurs d’implants cochléaires. Le programme est disponible en 18 langues et peut être utilisé partout dans le monde.

MED-EL et la start-up française Meludia (pionnière de l’entraînement cognitif appliqué à la musique) ont conclu un partenariat exclusif afin de mettre en commun leur expertise pour co-créer des programmes d’entraînement auditif musicaux dédiés aux utilisateurs d’implants cochléaires.

Meludia est le créateur d’une méthode musicale et d’une nouvelle génération d’outils digitaux interactifs, qui permet de développer de manière autonome les capacités cognitives liées à l’audition et à la perception musicale. Leur méthode, fondée sur l’écoute de la musique, est une approche cognitive, émotionnelle et quasi-orthophonique de l’éducation musicale, qui est désormais aussi utilisée dans la rééducation des troubles de l’audition.



Meludia est un logiciel en ligne qui permet un entraînement musical structuré et guidé pour enfants et adultes, avec ou sans expérience musicale, ce qui le rend même accessible à tous les porteurs d’implants cochléaires. L’outil est efficace à la fois pour les utilisateurs qui souhaitent augmenter leur plaisir musical, mais aussi pour ceux qui souhaitent mieux jouer d’un instrument, ce qui va permettre une large palette d’objectifs pour les utilisateurs d’implants cochléaires MED-EL. Le programme est disponible en 18 langues et peut être utilisé partout dans le monde.



Ce sont des médecins ORL français qui ont commencé dès 2015, à utiliser et à prescrire Meludia à des personnes malentendantes. Puis, entre 2016 et 2018, le Docteur Charles Limb, neurochirurgien à l’Université de Californie San Francisco (UCSF), a dirigé une première étude scientifique, qui a montré de petites améliorations pour les porteurs d’implants cochléaires après seulement 1 mois d’entraînement dans la reconnaissance de la hauteur des sons et du timbre.



