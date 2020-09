Détails Publié le lundi 21 septembre 2020 16:49

événement



La FNSF organise de nombreuses activités tout au long de la semaine.

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020 se déroule la Semaine mondiale des sourds. La Journée internationale de la langue des signes a eu lieu également dans la foulée, le mercredi 23 septembre.

La Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) a prévu de nombreuses activités sur Paris, Puteaux (92) et Vitry-sur-Seine (94), avec notamment des cours de découverte et de sensibilisation à la LSF, des projections de films, mais aussi des tournois sportifs comme du football et du volley. Le programme complet est disponible ici.



Lucile Perreau