LUZ lance un logiciel de gestion comptable

Détails Publié le lundi 21 septembre 2020 12:24

Comptabilité



LUZ souhaite ainsi permettre aux opticiens et audioprothésistes de se consacrer pleinement à leur métier et à leurs clients.

Ce logiciel baptisé « Pilote by LUZ », et conçu en partenariat avec le cabinet d’experts-comptables Kallisté, propose aux opticiens et audioprothésistes LUZ, un accompagnement quotidien personnalisé avec 6 solutions de gestion comptable et financière.

Pilote by LUZ offre donc 6 formules d’assistances, afin de répondre aux différents besoins des opticiens et audioprothésistes :



- Évaluer, afin de connaître la valeur de leur point de vente pour mieux le valoriser

- Prévoir, afin d’établir leur budget prévisionnel pour chiffrer et matérialiser leurs objectifs

- Contrôler et piloter, afin de suivre leurs objectifs et leurs résultats pour agir efficacement et rapidement

- Gérer et être en règle, pour une gestion sociale et des paies en toute simplicité

- Gagner du temps dans la gestion comptable quotidienne de leur activité

- Être accompagné, afin de créer ou racheter un point de vente et mettre toutes les chances de leur côté pour réussir.



Lucile Perreau