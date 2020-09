Starkey fait le plein de nouveautés

Détails Publié le vendredi 18 septembre 2020 16:47

Starkey a présenté son nouveau modèle lors d'une conférence virtuelle en live depuis les locaux de Starkey France, à Créteil, en Région Parisienne

Quelques semaines après la sortie du nouveau Livio Edge AI, Starkey a annoncé lors d'une conférence virtuelle en direct, un nouveau venu dans sa gamme : un contour d’oreille rechargeable, présenté comme le plus petit et le plus puissant du marché.





À peine lancée, la gamme Livio Edge AI de Starkey évolue déjà avec l’apparition dans la gamme du BTE R, la version rechargeable du contour d’oreille. Bien qu’il soit 30% plus petit que le reste des BTE rechargeables de la concurrence, Starkey annonce qu’il peut fournir jusqu’à 70 dB de gain.



Starkey en a profité pour faire évoluer son logiciel avec un assistant vocal, qui permet de « parler » à son aide auditive pour lui demander par exemple de noter un rappel. Pour cela une double tap sur l’aide auditive suffit.

Présentée en juin dernier, la gamme Livio Edge AI s’inscrit dans le courant high-tech de la marque américaine, qui avait déjà lancé la gamme Livio AI en 2019, proposant des fonctions telles que la traduction en temps réel ou le monitoring physique du porteur. La version Edge a introduit le système de la double tap sur l’aide auditive pour lui demander de réaliser diverses opérations (effectuer un scan sonore de l’environnement pour s’adapter, lancer l’assistant vocal, lancer un téléviseur connecté en Bluetooth). Les opérations à réaliser par double tap sur chacune des aides auditives sont déterminées et programmées par l’audioprothésiste. Ainsi, seules deux fonctions peuvent être choisies par le patient.

« Nous avons introduit des technologies “cool” pour rajeunir l’image des aides auditives, a expliqué Thierry Daudignon, le directeur général de Starkey France, au début de la conférence. Livio Edge AI renforce encore un peu plus le lien entre santé auditive et santé en général, et dépasse le schéma d’améliorations successives classique afin de réinventer l’aide auditive. »

High-tech à tous les niveaux

Pour adapter le réglage à l’environnement, avec la version Edge, plus besoin de télécommande ou de smartphone, un double tapotement va engendrer un scan de l’environnement sonore pour ensuite, en temps réel, procéder aux ajustements. « Ses deux micros directionnels vont analyser la provenance du bruit et adapter les réglages en fonction de l’objectif d’écoute, par exemple se focaliser sur une conversation ou, au contraire, rester au calme pour lire un livre », détaillent Christophe Micheyl, chercheur principal chez Starkey France, et Guillaume Allermoz, directeur de l’université Starkey.

« Nous avons également équipé l’appareil de biosenseurs, qui permettent de détecter des chutes, mais également de monitorer l’activité, a indiqué Thierry Daudignon. Livio Edge possède aussi un assistant intelligent, qui permet, par exemple, de rappeler à l’utilisateur de prendre ses médicaments. » Un traducteur en 27 langues est aussi incorporé à la prothèse auditive.

En revanche, le capteur de rythme cardiaque, qui avait été annoncé lors du lancement du premier Livio AI en 2019, n’est toujours pas disponible dans la gamme Edge, la marque assure que cette fonctionnalité reste malgré tout d’actualité.

Un nouveau système anti-acouphène a également été introduit avec 4 niveaux de personnalisation, allant du bruit blanc au réglage sur des fréquences spécifiques.

Une gamme désormais complète

Livio Edge AI est disponible en RIC 312, mini-RIC 312, BTE 13, RIC rechargeable, intra-auriculaires rechargeables et, désormais, en BTE rechargeable.

La gamme se décline en trois versions différentes, le Livio Edge AI 1600, 2000 et 2400, ce dernier étant le très haut de gamme doté de toutes les fonctionnalités possibles.

Quant aux couleurs, ces aides auditives existent en noir, pour ceux qui assument complètement le port de l’appareil, et en chair pour ceux qui le veulent plutôt discret.

Starkey a profité de ce lancement pour annoncer que son logiciel de télé-audiologie fonctionnait désormais également pour faire des réglages e n mode « live » avec le patient (dit synchrone), alors que jusque-là, la communication se faisait uniquement en mode différé (dit asynchrone).