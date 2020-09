Grosse baisse des ventes au 1er semestre 2020

Détails Publié le vendredi 18 septembre 2020 13:19

Chiffres



Les ventes se sont effondrées au 2e trimestre 2020, cela dû au confinement généralisé.

Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) a publié le 11 septembre dernier, les chiffres de ventes d’aides auditives et d’implants pour les deux premiers trimestres de l’année 2020 en France et dans les DOM/TOM.

Sans surprise, les ventes n’ont pas été pas été au rendez-vous, puisque 375 8500 appareils ont été vendus au cours du 1er semestre 2020, contre 467 208 l’année précédente sur la même période. La crise sanitaire du Covid-19 et notamment le confinement ont fait drastiquement chuter les ventes au 2e trimestre 2020, avec un total de 156 606 unités vendues contre 219 244 au 1er trimestre 2020 et 236 313 au 2e trimestre 2019.



Concernant les ventes d’implants cochléaires, elles n’ont également pas été épargnées. En effet, les ventes se presque effondré de moitié entre le 1er et le 2e trimestre, passant de 431 à 235 unités vendues, pour un total de 666 appareils.



Classe 1 : Au premier semestre 2020, il y a eu respectivement 30 951 (1er trimestre) et 20 899 (2e trimestre) unités vendues de Classe 1 pour un total de 51 850 appareils soit 13,79 % (+1% par rapport à 2019).



Classe 2 : Au premier semestre 2020, il y a eu respectivement 188 156 (1er trimestre) et 135 639 (2e trimestre) unités vendues de Classe 2 pour un total de 323 795 soit 86,15% (-1% par rapport à 2019).



Lucile Perreau