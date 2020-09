Un attache-masque pour ne plus arracher ses aides auditives

Détails Publié le jeudi 17 septembre 2020 16:46

Astuce



Cette petite astuce pourrait améliorer le quotidien de nombreuses personnes appareillées. © Saran REDACTION

Vous avez bien lu, les audioprothésistes des centres Audition Cornuau situés dans le Loiret, ont mis au point une languette en plastique qui permet d’attacher son masque au niveau de la nuque et non derrière les oreilles. Cette petite astuce toute simple permet aux personnes appareillées de se protéger du coronavirus sans ressentir de gêne et surtout, sans arracher leurs prothèses auditives au moment de le retirer.

« Pendant le confinement, nous étions ouverts sur rendez-vous pour les urgences et les dépannages et nous avions déjà constaté que les patients s’agaçaient, emmêlaient les élastiques du masque avec l’appareil. Quand nous avons rouvert nos quatre sites, nous avons été confrontés à une dizaine de pertes de prothèses auditives : les patients les arrachaient sans s’en apercevoir en enlevant leur masque », commente Pierre-Yves Humbert, le cogérant, sur leur site.



La languette est fabriquée par Concordances, à Olivet, pour quelques dizaines de centimes d’euros. Elle est à disposition des clients des quatre agences : Orléans, Olivet, La Ferté-Saint-Aubin et Châteauneuf-sur-Loire. Après une première série de mille, une deuxième fabrication doit être lancée. Séduit par l’idée, le réseau Maître Audio devrait également faire appel au même fournisseur.



Lucile Perreau