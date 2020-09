La Fondation Pour l’Audition dévoile ses lauréats 2020

Détails Publié le jeudi 17 septembre 2020 11:28

4 catégories ont été récompensées : bourse postdoctorale, bourses de master 2, bourse de voyage ARO-FPA et soutiens aux laboratoires.

Comme chaque année, la Fondation Pour l'Audition a récompensé des personnalités pionnières dans le domaine de la recherche en audiologie ayant répondu à leurs appels à projets.

En 2020, 8 personnes dans 4 catégories différentes ont obtenu le soutien de la Fondation pour l’audition dans le cadre de leurs projets novateurs dans le secteur de la recherche en audiologie. Voici une petite présentation des lauréats ainsi que de leurs propositions pour faire avancer la science de l’audition.



- BOURSE POSTDOCTORALE

Lauréat : Emmanuel Ponsot

Objectif : Développer de nouveaux outils audiologiques pour évaluer les synaptopathies (ou perte de fibres nerveuses après exposition sonore intense) conduisant aux problèmes d’intelligibilité de la parole dans le bruit.

Laboratoire : Dept of Information Technology, Ghent University, Zwijnaarde, Belgique

Montant : 104 544 €



- BOURSES DE MASTER 2

Lauréat : Luc Boullaud

Objectif : Identifier les marqueurs biologiques de la surdité spécifiques au bruit.

Laboratoire : Inserm U1253, Tours, France

Montant : 33 500 €



Lauréat : Paul Coudert

Objectif : Étude au niveau cérébral d’un nouveau type d’implant cochléaire de type électro-acoustique.

Laboratoire : Inserm U1099, Rennes, France

Montant : 33 500 €



- BOURSE DE VOYAGE ARO-FPA

Lauréat : Fabian Blanc, interne en ORL au CHU de Montpellier

Objectif : Présenter ses travaux de recherche au congrès scientifique international de l'Association for Research in Otolaryngology.

Montant : 1 000 €

- SOUTIENS AUX LABORATOIRES

Lauréat : Benedikt Zoefel

Objectif : Effet d’une stimulation électrique alternative transcrânienne sur la perception de la parole chez des déficients auditifs.

Laboratoire : Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CHU Purpan, Toulouse, France

Montant : 246 967 €



Lauréat : Pascal Martin

Objectif : Etude de la sensibilité des cils au niveau des cellules ciliées de l’oreille interne.



Lucile Perreau