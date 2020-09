Starkey : présentation des innovations de Livio Edge AI en direct sur notre twitter le 17 septembre à 12h30

Détails Publié le mercredi 16 septembre 2020 11:49

Live Twitter



Les aides auditives Livio Edge AI avaient déjà été lancé via une conférence live le 15 juin 2020.

Starkey présentera le 17 septembre 2020 à 12h30 et depuis de son site français basé à Créteil, les dernières nouveautés de sa plateforme technologique Livio Edge AI « Le meilleur, en encore mieux » via un lancement virtuel en live, qui sera diffusé sur YouTube ainsi qu’en direct via un live vidéo twitter sur notre compte. Il sera également retransmis sur la plateforme digitale Académie Starkey.

Les participants découvriront de nouvelles premières mondiales, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que :

- Intellivoice, une fonction d’amélioration du signal vocal

- Hearing Care Anywhere-Sessions Live, qui utilise le chat vidéo pour réaliser des réglages et ajustements à distance

- Ou encore Find my phone, pour localiser son téléphone égaré grâce à son aide auditive, fonction exclusive Starkey.



Sur le plan audiologique, d’autres innovations avec Tinnitus Multiflex Pro et la mesure in-vivo intégrée avec la fonction REM Target Match.



Cet évènement donnera l’occasion à la direction de Starkey France Thierry Daudignon et Fabrice Vigneron ainsi qu’à ses experts Christophe Micheyl, Guillaume Allermoz et Julien Nizard de présenter l’actualité du fabricant américain.



Les inscriptions se font à partir de la plateforme digitale de l’Académie Starkey. Les participants de notre live vidéo twitter pourront envoyer en direct leurs questions, que nous poserons à l'équipe de Starkey France.



Lucile Perreau