La Fondation pour l’audition lance D’Sybel, pour sensibiliser les écoliers à la santé auditive

Détails Publié le lundi 14 septembre 2020 15:10

education



Un kit pour les élèves de Primaires

On le sait, en classe comme à la cantine, l’école est souvent un lieu extrêmement bruyant, que ce soit pour les élèves ou les enseignants. La Fondation pour l’audition lance D’Sybel, un projet pédagogique d’envergure nationale.

La fondation propose aux enseignants un kit de sensibilisation, gratuit, conçu en partenariat avec Agi-Son et le Centre d’information sur le bruit (CidB).Le kit pédagogique comprend des dossiers sur le fonctionnement de l’oreille, du son et les façons de se protéger du bruit, des éventails de questions pour les enfants du CP au CM2 et un afficheur sonore D’Sybel pour indiquer le niveau de bruit et de risque.

Le kit peut être commandé en ligne. D’autres ressources pédagogiques sont disponibles sur le site dédié. Ces outils peuvent être utilisés dans le cadre du programme de santé éducatif instauré depuis 2016 par une loi de 2013 dans le cadre de l’éducation, la prévention et la protection de la santé.