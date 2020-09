Oticon Medical fête le dixième anniversaire de son système à ancrage osseux Ponto

Détails Publié le jeudi 10 septembre 2020 09:08

Anniversaire



Oticon célèbre les 10 ans de sa solution Ponto

Le fabriquant d'implant Oticon prend la parole auprès des professionnels de santé pour célébrer les 10 ans de son système à ancrage osseux Ponto et revient pour l'occasion sur les progrès techniques de la dernière décennie.

S'il y a 10 ans, 50 000 malentendants dans le monde utilisaient déjà un système auditif à ancrage osseux, ils sont aujourd'hui 200 000 utilisateurs, toutes marques confondues, soit plus de 300% de prescriptions sur 10 ans.

Alors qu'il y a 10 ans le patient ne pouvait pas choisir sa solution,il peut aujourd'hui opter pour la solution qui est la mieux adaptée à ses besoins.

Il y a 10 ans, il n'y avait que des solutions analogiques, avec comme promesse l’accès aux sons, le mieux-entendre. Aujourd’hui, les technologies, dont l'approche BrainHearing, permettent d'offrir un traitement avancé du signal et un paysage sonore ouvert sur 360° qui, promet Oticon, va du mieux-entendre au mieux-vivre avec sa perte auditive.

Les techniques chirurgicales ont aussi énormément évolué passant de l'incision large et ses éventuels effets secondaires, notamment de désépaississement de la peau, à de la chirurgie mini-invasive, sans suture et sans cicatrice.

Le suivi et le réglage de l'aide auditive s'est largement simplifié en 10 ans : le tournevis ou le potentiomètre alors obligatoires ont laissé la place aux logiciels d'adaptation qui permettent des réglages fins et personnalisés, intégrables rapidement.

Cet anniversaire est également l'occasion pour Oticon de mettre en avant ses produits les plus récents tels le Ponto 4, basé sur la plate-forme Velox S, intégrant l’OpenSound Navigator permettant un accès constant au son sur 360°ou encore Ponto 3 SuperPower, présentée par Oticon comme l'aide auditive à ancrage osseux la plus puissante du marché.