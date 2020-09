Box de stérilisation pour les audioprothésistes

Détails Publié le mardi 8 septembre 2020 14:48

BOX S2-Pro Stérilisation UV-C détruit 99,9% des germes, virus, bactéries et autres micro-organismes en 180 secondes.

L’entreprise Newson a mis au point BOX S2-Pro Stérilisation UV-C, une box de stérilisation (certifié germicide et virucide) à destination des audioprothésistes et des opticiens.

Cette boîte détruit 99,9% des germes, virus, bactéries et autres micro-organismes nuisibles qui présentent un risque pour la santé humaine en 3 minutes avec un rayonnement UV-C. Elle dispose de 8 LED UV-C à large spectre, d’une autonomie de 10 000 heures et pèse 420g et s’avère garantie 2 ans.

Cet appareil multifonction permet de nettoyer :



- Appareils auditifs

- Chargeurs

- Petits Accessoires

- Lunettes auditives

- Optiques et solaires

- Embouts auriculaires

- Écouteurs RIC

- Téléphones portables

- Ciseaux, fraises

- Instruments, stylos



Lucile Perreau