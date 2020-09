Unitron dévoile ses nouveautés

Détails Publié le mardi 8 septembre 2020 11:32

Cet automne, Discover Next renforce les rangs de sa gamme de RIC Moxi avec l’arrivée d’une nouvelle famille de BTE - Stride - et d’intra-auriculaires - Insera.

Le 2 septembre 2020, Discover Next, la nouvelle plateforme d’Unitron lancée cet été, a présenté les nouveaux modèles de sa gamme de RIC Moxi avec l’arrivée d’une nouvelle famille de BTE (Stride) et d’intra-auriculaires (Insera).

Les nouvelles fonctionnalités de Discover Next qui viennent s’ajouter à SoundCore, le dispositif de traitement de signal d’Unitron, permettent d’améliorer davantage encore l’expérience d’écoute, en aidant les utilisateurs à déterminer qui parle, détecter la provenance et les nuances subtiles de la parole – comme l’intonation et les émotions véhiculées- pour une véritable maîtrise de la signification des conversations. Soft Speech Lift fait ressortir les nuances subtiles de la parole afin d’apporter aux utilisateurs des repères clés pour mieux comprendre leurs conversations dans le calme.



Spectral Speech, la nouvelle dimension de la fonction premium SpeechPro, applique automatiquement la directionnalité et de restitue la spatialisation naturelle. De plus, Spectral Speech renforce le contraste entre le bruit et la parole afin d’aider les utilisateurs à mieux comprendre les mots et les émotions qu’ils véhiculent dans des environnements sonores complexes.

Les aides auditives d’Unitron ont été récompensées de nombreuses fois. La plus récente en date : MoxiTM Jump R (le plus petit RIC connecté lithium-ion disponible depuis l’été 2020) qui a remporté en 2020 une distinction Red Dot.



Autre nouveauté, Remote Adjust, permet désormais aux audioprothésistes d’effectuer des réglages de gain et de compression à distance, sans avoir à faire venir leur clients dans le centre.



Voici une liste des produits et accessoires de la plateforme Discover Next :



• MoxiTMMove R : RIC rechargeable lithium-ion



• MoxiTM Jump R T : RIC rechargeable lithium-ion avec bobine téléphonique



• MoxiTM Fit : RIC pile 312



Nouveautés de l’automne 2020 :



• StrideTM P R : BTE rechargeable lithium-ion



• Stride M – BTE pile 312 avec bobine téléphonique



• Insera W 312 directionnel ITE avec connectivité directe MFA et pile 312



• Insera 312 Omni – ITE avec pile traditionnelle



• Insera 10A Omni – le plus petit ITE de la plateforme Discover Next en pile 10A



Lucile Perreau