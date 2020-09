Le 11e Otoforum se déroulera à Marseille

Détails Publié le vendredi 4 septembre 2020 16:15

Pour la première fois, des ateliers technologiques seront organisés pour présenter les dernières innovations techniques.

La cité phocéenne accueillera donc la 11e édition de l’Otoforum qui se déroulera les 20 et 21 novembre 2020 au centre de congrès du Palais du Pharo.

Cet évènement de deux jours, sous la houlette de l’Association Française d’Otologie et de Neurotologie, de la Société Française d’Oto-rhino-laryngologie et du Collège Français d’ORL et CCF, permettra aux médecins ORL, audioprothésistes, rééducateurs vestibulaires et orthophonistes, de se rencontrer et d’échanger sur tous les sujets de l’otologie et de la neurotologie. Les avancées technologiques, diagnostiques et thérapeutiques, seront notamment au cœur des débats.



Des ateliers et des tables rondes multidisciplinaires sont prévus au programme, afin de proposer aux patients les meilleures des prises en charge pour les surdités, les vertiges ou les atteintes de la fonction faciale. Grande première cette année, des ateliers technologiques, pour présenter au mieux les évolutions techniques actuelles toujours plus rapides, auront également lieu.



Compte tenu des nouvelles réglementations, le comité d’organisation a décidé d’offrir l’inscription aux internes ORL, et plusieurs postes de dissection leur seront réservés pendant tout le congrès.



Des communications par poster sont prévues, en nombre limité, et une présentation des posters retenus sera organisée pendant toute la durée du congrès. Les résumés doivent comporter 200 mots au maximum, hors titre, auteurs et affiliation.

Soumission par e-mail, adressé à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (Objet : soumission résumés otoforum2020).



Lucile Perreau