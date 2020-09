L’innovation et le partage des bonnes pratiques au cœur des 23e Assises d’ORL

Détails Publié le mercredi 2 septembre 2020 14:26

Surtitre



Les cours intensifs communs ont été conçus pour offrir un regard croisé entre les ORL et les audioprothésistes pour une approche pluridisciplinaire.

Les 23e Assises d’ORL se dérouleront du 28 au 30 janvier 2021 à Nice, dans le plus grand respect des normes sanitaires exigées afin de permettre un déroulement optimal de l’évènement.

Des mesures seront mises en place par l’organisation et par le lieu d’accueil afin d'assurer un évènement sûr et sécurisé grâce à de multiples solutions. Les informations seront annoncées au fur et à mesure de la préparation des Assises.

De nombreux ateliers pratiques et technologiques, cours intensifs, masterclass et sessions de cas cliniques et de vidéos techniques sont prévus au programme. Des symposiums et des tables rondes (notamment : « Quel numérique pour les ORL ? Ce qui a changé, ce qu’il reste à faire » qui se déroulera le 28 janvier), sont également planifiés.

Il est déjà possible de s’inscrire à l’évènement.



Lucile Perreau