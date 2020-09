Le site de la FNEA fait peau neuve

Détails Publié le mercredi 2 septembre 2020 10:21

Les fonctionnalités demeurent similaires mais le site adopte une forme plus dynamique.

La Fédération des étudiants en audioprothèse (FNEA) a annoncé le 29 août dernier, la refonte complète de son site internet. La version mobile devrait faire son apparition sous peu.

« Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site web. Vous y trouverez les actualités et informations sur la formation en audioprothèse, des annonces de stages et d’emplois ainsi que les photos des événements », indique la FNEA sur Twitter. Les étudiants pourront désormais se servir de leur chat dans leur espace privé pour s’entretenir avec d’éventuels recruteurs.



L’ensemble du bureau précise qu’il reste à disposition sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn) afin de répondre à toutes les questions. Des visuels explicatifs sur le fonctionnement des annonces pour le recrutement sont également prévus au programme.



Lucile Perreau