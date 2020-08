Plus de 2600€ de frais de rentrée pour les étudiants en audioprothèse

Détails Publié le vendredi 28 août 2020 16:50

L'indicateur de la FNEA montre une hausse de 2,5% du coût de la rentrée

La FNEA a publié récemment son second indicateur du coût de la rentrée qui montre qu’un étudiant en audioprothèse est amené à dépenser en moyenne de 2626,60 € cette année.

La fédération constate que cet indicateur est en hausse de 2,5% en comparaison à l’année précédente due en grande partie à la hausse des frais de vie courante de+ 4,72 %, atteignant 1175,74€. Les loyers et charges (525€) sont également en hausse ainsi que la plupart des postes étudiés (consommation, transport, loisirs, communication, complémentaire santé, matériel pédagogique…). Les dépenses de loyer et de transports spécifiées dans l’indicateur ne prennent pas en compte les coûts induits par les périodes de stages, qui sont souvent effectués hors de la ville d’études et peuvent alourdir fortement le budget.

La FNEA qui œuvre pour un accès aux études a par ailleurs lancé une enquête sur le coût de la vie étudiante dont elle publiera les résultats courant septembre.