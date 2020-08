L'EUHA 2020 se déroulera sur 1 mois et sous forme totalement digitale

Détails Publié le jeudi 27 août 2020 16:49

Congrès



Après des mois d'incertitudes ainsi qu'une annulation, l'édition 2020 se déroulera bien sous format numérique.

L'EUHA 2020, qui a été annulé en mai puis reporté du 15 septembre 2021 aura donc finalement bien lieu. Il se déroulera de façon totalement numérique (et gratuite) du 9 octobre au 8 novembre 2020. De nombreuses conférences et présentations d’innovations et de produits sont prévues au programme, ainsi que des sessions de questions-réponses en ligne.

« Nous avons lancé le Congrès de l'EUHA en version numérique parce que nous considérons la crise des coronavirus comme une opportunité. Les options offertes par la numérisation pour partager les connaissances et les dernières découvertes, pour connecter les membres de notre profession et faciliter les formats interactifs, sont de la plus haute importance pour nous », a déclaré Beate ImageGromke, le responsable du Congrès.



La version en ligne d'un mois débutera avec le Digital Future Friday (DFF) déjà programmé le 9 octobre 2020 entre 9h00 et 17h00 CEST. Il y aura quatre présentations principales d'orateurs de renommée internationale de 14 h à 16 h 30 sur les sujets les plus innovants de l'acoustique des aides auditives et de la technologie des aides auditives, chaque présentation étant suivie de questions-réponses dans un chat en direct.



« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux entreprises la possibilité de présenter en ligne leurs innovations en matière de produits et de services cette année. Un échange personnel d'informations entre fabricants et clients, généralement effectué chaque année dans un hall au niveau numérique », a déclaré le Dr Stefan Zimmer, président du conseil d'administration de l'Association allemande de l'industrie des aides auditives.



Après le Digital Future Friday, à partir du 10 octobre, un programme de conférences composera le Congrès de l'EUHA. Celles-ci comprendront des présentations spécialisées données par des conférenciers allemands et étrangers, qui partageront les dernières expertises dans les domaines de la recherche auditive, de la technologie, des implants cochléaires, du marketing, des embouts et de la protection auditive, de l'effort d'écoute, des appareils adaptés et de l'adaptation individuelle pour les musiciens. Toutes les conférences seront en ligne du 10 octobre au 8 novembre 2020. Un chat numérique sera animé tous les vendredis entre 14 h et 15 h, au cours duquel certains des intervenants répondront aux questions des participants.



L'EUHA souligne que, bien que gratuit, le nombre de places disponibles est limité. Les participants peuvent s'inscrire ici. Pour plus d'informations sur le Digital Future Friday, les points d'information de l'entreprise et les conférences numériques de l'EUHA, cliquez ici.



Lucile Perreau