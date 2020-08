Phonak accompagne le lancement de sa nouvelle plateforme Paradise par une importante campagne média

Détails Publié le mercredi 26 août 2020 11:26

communication



La campagne est mise en place jusqu'à fin novembre

La marque Phonak a lancé une vaste campagne de communication pour accompagner le déploiement de sa nouvelle plateforme technologique Paradise.

Cette campagne est la continuité de celle écourtée en mars en raison de la crise sanitaire. Débutée cette semaine, elle s'étalera sur les trois prochains mois en combinant la publicité en télévision et un important relais digital. Les publicités télévisées seront visibles jusqu'à fin septembre sur les chaînes du groupe France Télévision et un bouquet TNT de chaînes adaptées aux habitudes des +50ans, notamment les chaînes d'information. La marque va notamment utiliser un outil de mesure de l’impact de la campagne, afin d’optimiser la diffusion du spot ainsi que le flux redirigé vers les laboratoires.

Parallèlement, la marque communique en digital jusqu'à fin novembre 2020 pour activer l’ensemble des canaux digitaux pour relayer la campagne TV en mixant publicités natives, réseaux sociaux, vidéos en ligne et campagnes d’emails ciblés.

En plus de soutenir le lancement de sa nouvelle plateforme, l’objectif de Phonak est de booster sa notoriété auprès du grand public et des médecins prescripteurs alors que la réforme du 100% Santé va bientôt être mise en place sur l'audio. Le but est aussi de soutenir le marché. Comme lors de la première campagne, les audioprothésistes adhérents à celle-ci pourront bénéficier directement des retombées, la marque leur redirigeant directement les contacts générés.