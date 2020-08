ReSound présente sa nouvelle aide auditive ReSound ONE

Détails Publié le mardi 25 août 2020 17:30

Aides auditives



ReSound ONE sera disponible à partir du 27 août 2020 en modèles rechargeable et à pile.

ReSound, leader technologique reconnu dans le traitement du son, a dévoilé cette semaine ReSound ONE, une nouvelle aide auditive offrant une solution individualisée à sa propre anatomie auditive.

Cette technologie unique avec son module M&RIE, place un microphone supplémentaire à l'intérieur du conduit auditif qui, combiné à l’écouteur, permet aux personnes utilisant des aides auditives d’entendre avec « leurs propres oreilles », avec une qualité sonore supérieure et naturelle. Cette nouveauté offre également la capacité de mieux entendre les conversations dans des environnements bruyants. ReSound ONE s'adapte de manière unique aux besoins et au style de vie de chaque individu plutôt que l'inverse.



« ReSound ONE est une innovation révolutionnaire. Cela fera une réelle différence dans la façon dont les personnes qui utilisent des appareils auditifs vivent les conversations et les sons autour d'elles, afin qu'elles puissent profiter de la vie avec un son supérieur et se connecter avec les autres d'une manière qui leur est propre »,explique Xavier Temmos, Directeur Général GN Hearing France.





ReSound ONE est la première aide auditive complète au monde avec un module M&RIE (Microphone et Receiver-In-Ear) qui utilise la forme unique de l'oreille de chaque individu pour capter le son. Cette innovation a été réalisée grâce à un nouveau système d’écouteur radicalement différent combiné au nouvel anti-Larsen DFS Ultra III et rendue possible par la nouvelle et plus puissante puce de traitement du son de GN. En captant le son directement dans l'oreille, ReSound ONE donne au cerveau tout ce dont il a besoin pour se mettre à l'écoute des voix individuelles, tout en réduisant considérablement le bruit de fond.



De plus, ReSound ONE incorpore la nouvelle directivité All Access et la fonction confort et confiance Ultra Focus activée directement par l'utilisateur, qui améliorent considérablement la reconnaissance vocale tout en préservant la perception spatiale dans des situations sonores complexes. Cette aide auditive comprend aussi un modèle rechargeable, un nouveau chargeur standard et des options de connectivité étendues aux smartphones iOS et Android™ pour le streaming et le contrôle des aides auditives. Dernière nouveauté et non des moindres, cette technologie est intégrée dans de nouvelles coques pensées pour plus de confort pour le patient et dans 8 nouvelles finitions de couleur élégantes pour s’adapter au style de chacun. ReSound ONE sera disponible à partir du 27 août 2020 en modèles rechargeable et à pile.



Lucile Perreau