La plateforme Audyx devient Koalys

Détails Publié le mardi 25 août 2020 09:00

Logiciel



Les clients d'Audyx auront toujours accès à la même plateforme.

Le logiciel pour audioprothésiste Audyx, évolue avec la plateforme dédiée aux experts ainsi qu’avec de nouvelles versions adaptées au monde du dépistage et de la santé digitale. Dans ce contexte et dans le but d’obtenir une visibilité à l’international, la plateforme d’examens auditifs en ligne change de nom et devient Koalys.

Depuis plusieurs années, l’entreprise développe des solutions à la pointe de la technologie pour le marché français et propose dès à présent, une gamme de produits étendus sur un plan international.

Lucile Perreau