Phonak présentera son nouveau paradigme en matière de qualité du son en septembre

Détails Publié le lundi 24 août 2020 12:46

Conférence live



Phonak présentera son « nouveau paradigme en matière de qualité du son ».

Dans la cadre du lancement de sa nouvelle plateforme technologique, l’entreprise Phonak invite les audioprothésistes ainsi que la presse, à participer à distance à sa conférence nationale qui se tiendra le 8 septembre 2020 de 12h30 à 13h30.

Cette conférence sous forme de présentation vidéo en live présentera le « nouveau paradigme en matière de qualité du son » de Phonak.

De plus, ce format permettra au plus grand nombre d’audioprothésistes de suivre la conférence. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire.



Lucile Perreau