Le Congrès de la SFORL sera entièrement virtuel

Afin de respecter le programme établi, cinq salles virtuelles ont été prévues.

L'édition 2020 du Congrès de la SFORL se tiendra du 10 au 12 octobre au Palais des Congrès à Paris de façon totalement virtuelle.

« Le Congrès sera bien maintenu aux dates initialement prévues. Cependant, contenu des incertitudes l’évolution au cours des prochains mois de l’épidémie de Covid-19, des décrets gouvernementaux et des recommandations des instances européennes de nos sociétés partenaires, il nous a semblé plus prudent de passer à un Congrès entièrement virtuel », explique le professeur Vincent Couloigner, Secrétaire Général de la Société Française d’ORL, au début de sa vidéo. « Ce nouveau format représente l’opportunité unique d’introduire des évolutions à la fois innovante et attractive, comme des sessions live permettant des échanges directs entre orateurs et auditeurs, mais aussi des replays pour nos membres… ».



Le Congrès se déroulera sur 2 matinées entre 9h30 et 13h30. De nombreuses conférences et tables rondes ainsi que des ateliers et symposiums sont prévus au programme. « Cinq salles virtuelles fonctionneront en parallèle, quatre dites en live au sein desquelles les orateurs répondront en direct aux questions des auditeurs, et une salle dite en différée dans laquelle toutes les sessions seront préenregistrées et visualisables à tout moment. Les auditeurs pourront également poser leurs questions via un système de messagerie et les réponses seront transmises par courriel dans un délai d’une semaine », précise Vincent Couloigner.

Il sera également possible de visiter l’exposition de façon virtuelle et ainsi de découvrir les dernières innovations.



