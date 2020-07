MED-EL lance un blog dédié aux professionnels

Détails Publié le vendredi 24 juillet 2020 17:17

L’accès au blog se fait sur inscription sur my.medel.com/fr. Cette procédure est une étape obligatoire afin de respecter la réglementation française.

MED-EL, le fabricant autrichien d’implants auditifs, a annoncé le lancement de son blog à destination des professionnels de l’audition le 16 juillet 2020. Baptisé : my.medel.com/fr-fr, il hébergera des articles sur différents sujets pour mieux en appréhender les tenants et aboutissants, des cas cliniques chirurgicaux, des webinars, des ressources audiologiques et des informations sur les produits de la marque.

« Ce projet a été développé afin de répondre à une demande croissante de nos partenaires d’accéder facilement à du contenu de qualité et aux informations produits », a déclaré Michel Beliaeff, le directeur de MED-EL France. « Nous sommes ravis de proposer une multitude de ressources et des articles argumentés sur des thèmes spécifiques.

Avec la crise de la COVID-19, nous avons également été attentifs aux nouveaux besoins et proposons sur ce blog une rubrique spéciale « Webinars » pour celles et ceux qui souhaiteraient se former en ligne sur différents sujets ». Ce blog sera alimenté petit à petit avec de nouveaux sujets d’actualité, mais il comprend déjà des articles sur le codage tonotopique, la robotique, le SONNET 2 / SYNCHRONY 2, des cahiers de leçons (ressources de réhabilitation) ainsi que des webinars sur les indications des solutions MED-EL ou les principes de la stimulation.



« Très bientôt, nous publierons des articles sur la bimodalité, un sujet dont on nous parle beaucoup, mais qui s’avère plus compliqué que ce qu’il n’y paraît. À venir également, des sujets propres aux produits et à la philosophie de MED-EL comme les pulses triphasiques ou encore l’Individualisation », a annoncé Michel Beliaeff.

Lucile Perreau