Guide de réglages pour mieux comprendre les porteurs de masques

Avec le port d'un masque, les hautes fréquences sont nettement atténuées, voire manquantes.

GN Resound a développé une liste de solutions à destination des audioprothésistes, afin qu’ils effectuent des réglages sur les aides auditives de leurs clients et ainsi leurs permettre de mieux comprendre les porteurs de masque.

Le port du masque complique significativement la bonne compréhension de son interlocuteur. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes sourdes et malentendantes, qui doivent en plus se passer de lecture labiale (qui peut apporter 30 % d’informations complémentaires).

Le port d’un masque simple atténue les hautes fréquences de parole (2000 – 7000 Hz) de 3 à 4 dB et cela peut aller jusqu’à 12 dB pour les masques N95 (le FFP2 en Europe). De plus, les basses fréquences sont également modifiées, car l’ouverture de la bouche et les mouvements de la langue sont limités par le masque.



Dans ce contexte, GN Resound a mis à disposition des audioprothésistes, un guide d’adaptation, avec des solutions pour régler les aides auditives des clients, afin de leur permettre de mieux comprendre les personnes portant un masque.



Pour effectuer ces réglages, les audioprothésistes doivent se rendre sur l’application Smart Fit 1.7:

- Réglage des gains : créer un nouveau programme basé sur Universel (copier-coller)

- Réglage des gains : augmenter le G50 de +3 ou + 4 dB de 1500 à 8000 Hz

- Réglages avancés : positionner le point de flexion fréquentiel à 1500 Hz (très haut)

- Réglages avancés : si l’Expansion est sur Fort, changer pour Léger

- Bips sonores et volume : vérifier que les commandes manuelles autorisent le changement de programme

- Fin de session : sauvegarder puis quitter sans faire « corréler »



Les audioprothésistes peuvent aussi informer leurs patients de la possibilité (via Resound Smart 3D App) d’augmenter le curseur des hautes fréquences (+3 db) dans Sound Enhancer.signature