Livio Edge AI de Starkey primé aux MedTech Breakthrough Awards

Détails Publié le mercredi 15 juillet 2020 13:22

Recompense



Après avoir remporté un American Business Awards, la technologie Livio Edge AI a de nouveau remporté un prix.

Le 20 mai 2020, la nouvelle plateforme technologique de Starkey, Livio Edge AI a été nommée lauréat gagnant des MedTech Breakthrough Awards dans la catégorie « Meilleure solution dotée des nouvelles technologies - Aide auditive ».

La technologie Livio Edge AI de Starkey, lancée aux États-Unis en février et mise sur le marché français le 15 juin dernier, a été nommée lauréat gagnant des MedTech Breakthrough Awards de cette année, et ce parmi 3 750 nominés. Ces prix récompensent et honorent l’excellence et reconnaissent la créativité, le travail acharné et le succès des entreprises de soins de santé, de remise en forme et de technologie médicale, des plateformes technologiques, des personnes et des produits du monde entier. Le programme MedTech Breakthrough réunit un panel d’experts de l’industrie pour évaluer les réalisations selon les critères suivants : innovation, performance, facilité d’utilisation et de gestion, fonctionnalité, valeur et impact. « Je suis fier de toute l’équipe Starkey, en particulier de l’audace qu’il a fallu pour repousser les limites technologiques et participer à la transformation de l’industrie de soins auditifs. Grâce à son ingéniosité, les personnes malentendantes sont en mesure de rester connectés à leurs proches dans un monde de plus en plus numérique » a déclaré brandon Sawalich, président de Starkey.



En utilisant l’intelligence artificielle, des capteurs intégrés et le “Machine Learning”, Livio Edge AI va au-delà des aides auditives traditionnelles. En plus d’offrir des performances sonores impresionnantes, elle permet de détecter les chutes et d’envoyer des SMS d’alerte à des contacts prédéfinis, d’encourager l’activité physique et l’engagement social. En utilisant l’intelligence artificielle, le Mode Edge activable par un simple tapotement sur l’aide auditive, effectue instantanément une analyse de l’environnement sonore et effectue des ajustements en temps réel ; pour optimiser la clarté et le confort d’écoute dans chaque environnement, même dans les environnements d’écoute les plus difficiles.



Lucile Perreau