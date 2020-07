L’audio processeur Samba de MED-EL sera intégralement remboursé en France

Détails Publié le mercredi 8 juillet 2020 12:59

L’implant et les coupleurs du vibrant soundbridge font déjà l’objet d’une prise en charge complète de la Sécurité Sociale.

L’audio processeur Samba pour l’implant d’oreille moyenne vibrant soundbridge sera désormais intégralement remboursé en France, à hauteur de 3 100 €.

Il est inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour les cas de surdités mixte et de transmission.

Avec le remboursement de l'audio processeur, le système est maintenant pris en charge dans son intégralité, par les organismes publics.Le remboursement intégral de l'audio processeur SAMBA sera effectif à partir du 20 juillet 2020.



Lucile Perreau