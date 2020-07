VivaSon ouvre sa 15e franchise

Détails Publié le lundi 6 juillet 2020 18:25

Ouverture



L'enseigne ouvre sa 15e franchise en avance sur ses prévisions.

Un an après le lancement de sa franchise, Vivason se réjouit de l’accueil de son 15e franchisé avec un an d’avance sur ses prévisions.

Au total, l’enseigne compte désormais 40 centres auditifs, dont près de la moitié en province et avec des audioprothésistes de tous horizons (indépendants, salariés sous enseigne, jeunes diplômés…). Créée en 2006, VivaSon s’est donné pour objectif de démocratiser l’appareillage auditif en France. « Nos audioprothésistes ont participé à la construction du modèle et savent donc parfaitement à quel point ce dernier est pertinent dans le cadre de la réforme 100% Santé », explique Michel Touati, Directeur Général de l’enseigne.

En dépit d’un marché peu favorable ces 12 derniers mois, les premières ouvertures sont un succès commercial et économique selon l’enseigne. Les centres sont tous immédiatement rentables, à tel point que les franchisés peuvent très rapidement financer l’ouverture de leur deuxième centre auditif. « Le bouche-à-oreille s’est fait très vite, la demande a explosé depuis le début de l’année et s’est même intensifiée depuis le déconfinement » affirme Michel Touati, « Les audios ont vite compris que le modèle VivaSon allait parfaitement s’intégrer dans le nouvel environnement concurrentiel… Nous avons tous hâte d’être en 2021. »



Lucile Perreau