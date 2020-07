La technologie Livio AI récompensée par American Business Awards 2020

Détails Publié le vendredi 3 juillet 2020 12:50

Récompense



Déjà récompensée par le passé, Livio AI a de nouveau été primée lors de cette cérémonie.

Le 8 mai 2020, la technologie Livio AI de Starkey, déjà primée plusieurs fois, a été nommée lauréat du prix Silver Stevie Award dans la catégorie des produits de santé et pharmaceutiques dans la 18e édition des American Business Awards.

Créé en 2002 et jugé par 200 personnalités du monde des affaires à travers les États-Unis, le Stevie Awards reconnaît l’excellence dans le milieu professionnel. Au cours du processus d’évaluation, les juges ont décrit cette nouvelle génération de solution auditive comme : « La liste des caractéristiques de Livio AI est stupéfiante. Starkey fait un grand pas vers une vie plus inclusive pour les personnes malentendantes. »



Une passerelle pour comprendre le bien-être général d’un patient, l’oreille, de par son positionnement, est de plus en plus reconnue comme un endroit du corps humain très efficace pour mesurer les indicateurs clés de la santé. Profitant de ces connaissances, Starkey a lancé Livio AI, la première aide auditive au monde dotée de l’intelligence artificielle et de capteurs intégrés qui en plus d’offrir une excellente qualité sonore, est capable de suivre l’activité physique et cérébrale. « Ajouter à nos aides auditives cette technologie était essentielle car elle permet aux gens de gérer de manière proactive leur santé et leur bien-être en général », a déclaré Brandon Sawalich, président de Starkey. « Livio AI a démontré le lien profond entre santé auditive et santé générale et sa technologie montre que le traitement de la perte auditive avec des aides auditives peut aider à prévenir de graves problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif. Nous sommes fiers d’ouvrir la voie à la technologie de la santé auditive et nous sommes honorés par cette reconnaissance. »



En 2020, des évolutions ont été apportées à la plateforme technologique 2.4 GHz de Livio AI et à l’application Thrive Hearing Control. De nouveaux produits ont vu le jour notamment les premiers intra-auriculaires rechargeables et connectés au monde ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui continuent à tenir la promesse d’aider les gens à mieux entendre et à mieux vivre.



Lucile Perreau