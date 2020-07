Signia souhaite améliorer la communication avec les patients malgré le masque

Détails Publié le mercredi 1 juillet 2020 18:37

S'entendre Malgrè le masque



Des conseils et astuces pour améliorer la communication

Mettant en avant les difficultés de communication se posant pour les malentendants avec le port du masque, Signia propose des solutions et des conseils pour améliorer la communication avec les patients.

Le fabricant sensibilise les audioprothésistes en diffusant auprès des audioprothésistes des infographies mettant en avant de façon illustrée des conseils et astuces pour améliorer la compréhension orale du patient face à une personne portant un masque.

Parallèlement, Signia a créé, pour ses aides auditives, un nouveau programme spécifique “masque” permettant d’augmenter l’intelligibilité du patient dans ces circonstances particulières. Ce programme peut être mis en place par l’audioprothésiste via le service à distance Telecare de Signia. Les patients peuvent quant à eux utiliser directement l’application Signia App pour ajuster le volume et la balance sonore de leurs aides auditives.

Le fabricant rappelle par ailleurs que le port du masque rend impossible la lecture labiale en cachant la bouche et atténue les sons. Il cite à ce propos l'étude récente « How do medical masks degrade speech perception? » (Goldin A, Weinstein BE, Shiman N. Hearing Review. 2020) montrant que chaque masque atténuent les hautes fréquences parlées par le porteur, avec un niveau de baisse allant jusqu’à -6 décibels pour un simple masque à -12 décibels pour un masque FFP2.