Le Collège National d’Audioprothèse reporte le 25ème EPU en Audioprothèse à 2021

Report de l'EPU 2020

Le Collège National d’Audioprothèse a décidé au cours de son Assemblée Générale de reporter le 25ème Enseignement Post-Universitaire en Audioprothèse, initialement prévu à Paris les 27 et 28 Novembre 2020.

Mettant en avant les conditions sanitaires et réglementaires liées au Covid-19 et les risques inhérents pour les participants, les intervenants et les partenaires du secteur de l’audition, le CNA a choisi de donner rendez-vous en fin d’année 2021 pour participer à cette 25ème édition dans de meilleures conditions.

En parallèle, le Collège travaille sur un projet de formation en ligne afin de poursuivre sa mission d'information et de formation. Un nouveau site sera prochainement en ligne pour accueillir l’université virtuelle du CNA. Le site permettra d'accéder aux replays de l’EPU, de recevoir gratuitement les Cahiers de l’Audition...