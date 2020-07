Détails Publié le mercredi 1 juillet 2020 09:00

Unitron lance sa nouvelle plateforme Discover Next avec la promesse d'une compréhension de la parole supérieure dans tous les environnements.

Parmi les autres nouveautés, Moxi Move R, leur plus petit RIC connecté rechargeable lithium-ion vient compléter la gamme Moxi.

« Nos dernières technologies permettent aux utilisateurs de profiter d’une incroyable performance sonore sur une gamme élargie de produits rechargeables qui offre de nouvelles possibilités en termes de connectivité directe », déclare Vincent Gaggero, Directeur Général d’Unitron en France.

Soulignant que le besoin principal des utilisateurs d’aides auditives est de mieux comprendre dans les environnements bruyants, le fabricant met en avant 1SoundCore, son dispositif de traitement du signal des aides auditives qui associe et orchestre quatre technologies intelligentes pour offrir une expérience auditive fluide et naturelle. « Cette combinaison de technologies permet ainsi aux porteurs de mieux comprendre les conversations dans tous les types d’environnements », assure le fabricant.

Discover Next propose de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’écoute : mieux définir qui parle, d’où proviennent les voix, ainsi que des repères fins, comme l’intonation des voix et les émotions qu’elles véhiculent. Ces améliorations permettent une meilleure compréhension du contexte et de la signification profonde des conversations.

« Nous sommes reconnus pour notre qualité sonore d’exception qui permet une intelligibilité de la parole supérieure. Mais les conversations sont plus complexes que cela. Afin de pouvoir bénéficier d’échanges riches, on a besoin de plus que des sons et des mots. » déclare Arnaud Vial responsable du service audiologie d’Unitron France.

La plateforme Discover Next restitue les signaux de parole et les repères de spatialisation pour permettre à ses utilisateurs de mieux comprendre la signification profonde des mots aussi bien dans les environnements bruyants que dans les environnements calmes avec Soft Speech Lift et Spectral Speech.

Les différents produits et accessoires de la plateforme Discover Next sont MoxiTM Move R, RIC rechargeable lithium-ion, MoxiTM Jump R T, RIC rechargeable lithium-ion avec bobine téléphonique, MoxiTM Fit, RIC pile 312, Equalizer, nouvelle fonctionnalité de l’application Remote Plus permettant à l’utilisateur d’ajuster le niveau des fréquences, TV Connector, accessoire pour regarder les programmes à la télé avec un son stéréo haute qualité, Remote Control, une télécommande pratique, PartnerMic, un micro-cravate pour les conversations à deux dans des environnements complexes.

La famille RIC Discover Next sera disponible dès le 6 juillet dans sa version FLEX:TRIAL.