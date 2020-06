Ouverture des inscriptions pour le DIU Audiologie et otologie médicale pour 2020-2021

Détails Publié le vendredi 26 juin 2020 18:12

formation



La formation est validante pour les programmes de Développement Professionnel Continu (DPC)

Les inscriptions à la formation pratique à la carte qui se déroulera entre octobre 2020 et juin 2021 sont ouvertes aux audioprothésistes, kinésithérapeutes, médecins et orthophonistes. L’objectif est de proposer une formation de référence sur l’évaluation clinique et paraclinique des troubles de l’audition et de l’équilibre ainsi que leur prise en charge interdisciplinaire à travers des ateliers pratiques.

L’enseignement se déroule en présentiel à Lyon, Paris et Clermont-Ferrand, ainsi qu’à travers des visio-conférences. Le tronc commun est de 45h de cours, le module audiologie représente 35h de cours et 43h de pratique audiologique, le module Vestibule est composé de 40h de cours, 16h de pratique en examen vestibulaire et 13h de pratique de kinésithérapie. Si le tronc commun est obligatoire, il est possible de ne s’inscrire qu’à un seul module. La formation est validante pour les programmes de Développement Professionnel Continu (DPC).Les responsables universitaires de la formation sont les Professeurs Paul Avan (Université Clermont-Auvergne, Institut de l’Audition), Romain Kania (Université Paris VII), Natacha Teissier (Université Paris VII) et Hung Thai-Van (Université Lyon 1, Institut de l’Audition).La formation traite notamment des techniques de diagnostic audio-vestibulaire pour le dépistage de la surdité permanente néonatale, des nouvelles règles de prescription de la prothèse et de la prise en charge des troubles vestibulaires et auditifs aux âges extrêmes.

Dossier d’inscription et informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .