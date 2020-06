Lancement de la nouvelle campagne JNA pour la santé auditive au travail

Détails Publié le vendredi 26 juin 2020 17:44

La 5ème Semaine de la santé auditive au travail qui se déroulera du 12 au 16 octobre 2020, sera axée sur le monde d’après, sous les hashtags #EtAprès #Autrement, mettant en avant l’atout santé que sont les oreilles à travers différents concepts émergeants ou installés tels que télétravail, flex office, coworking, espaces partagés…

Les experts de l’association JNA souhaitent rappeler que le respect des besoins physiologiques au travail fait partie des fondements de la loi de santé au travail. Toutefois, ils soulignent que le code de santé au travail reste dans l’empreinte de l’époque des connaissances liées à l’industrialisation de l’économie et ne prend en compte ni les contextes de travail actuels ni l’avancée des connaissances en neurosciences. « Le respect des équilibres naturels de l’oreille de l’homme est au cœur du développement durable de l’entreprise et de la société », note le communiqué de présentation de cette nouvelle Semaine de la santé auditive au travail. « Une nouvelle écologie de santé, prenant soin de contrecarrer les interactions toxiques bruit – audition doit rapidement se développer pour renforcer l’homo-economicus».

L’association annonce que du 12 au 16 octobre 2020, « partout en France, les acteurs de la santé, de la prévention et les acteurs socio-économiques de l’entreprise vont de nouveau se mobiliser au travers d’actions en présentiel et en distanciel pour que les oreilles trouvent leur place légitime dans l’écosystème », en rappelant que la crise sanitaire a mis en avant l’urgence que nous avons à revisiter les besoins physiologiques de l’être humain pour assurer sa survie.

La campagne sera lancée le 6 octobre avec la présentation, notamment, des résultats d’une nouvelle enquête Ifop-JNA.