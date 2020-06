De nouveaux modèles et de nouveaux outils dans la gamme ReSound pour GN Hearing

Détails Publié le mercredi 24 juin 2020 19:15

Nouveautés



ReSound Assist Live permet une assistance et des réglages en temps réel

GN Hearing élargit sa gamme ReSound en introduisant de nouveaux modèles proposant une qualité sonore plus riche, un large choix de connectivités, un streaming direct vers les mobiles et une assistance à distance proposant une nouvelle fonctionnalité.

Le fabricant propose désormais une gamme de RITE et BTE complète avec le RITE 61 (pile 312) qui complète le 61rechargeable et le 62 (pile 13) et trois modèles BTE 67 (pile 312), 77 et 88

(piles 13). GN Hearing précise que les modèles 62, 67, 77 et 88 intègrent une bobine T.

La gamme ReSound LiNX Quattro s’enrichit également de trois nouveaux modèles d’intras-auriculaires (intra wireless, ITC, ITE). L'intra wireless pile 10 propose une connexion streaming directe et en stéréo vers des appareils iOS et Android et l’ITC et l’ITE disposent désormais d’une

bobine T en plus du streaming direct vers les mobiles. Enfin la gamme comprend également une nouvelle petite télécommande baptisée RemoteControl pour régler les aides auditives simplement.

GN Hearing a annoncé également la disponibilité prochaine de ReSound Assist Live permettant au patient et à l'audioprothésiste de se parler en visioconférence. En plus des téléréglages, le programme permet également de réaliser des tests auditifs à distance. Si nécessaire, les audioprothésistes peuvent envoyer un ensemble d’appareil auditif directement au domicile d’une personne, dans le cas par exemple d’un retour de réparations. Grâce à l’assistance à distance, une ré-évaluation de l’audition peut alors être effectuée, et de nouvelles aides auditives peuvent être immédiatement réglées et l’anti-larsen calibré. Les solutions de téléaudiologie de GN, Resound Assist et Resound Assist Live, proposent ainsi des services synchrones et asynchrones pour mieux répondre aux préférences des audioprothésistes.