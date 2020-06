4 nouveautés Hansaton basées sur la nouvelle plateforme Excite Pro

Détails Publié le mardi 23 juin 2020 13:51

nouveauté produits



le plus petit RIC rechargeable de la gamme



Hansaton lance sa nouvelle technologie Excite Pro, conçue pour offrir aux personnes souffrant d’une perte d’audition une meilleure audition dès la première adaptation.

Cette nouvelle plateforme intègre le concept HearIntelligence pour optimiser l’expérience auditive dans des situations sonores complexes comme les environnements bruyants et les conversations calmes. "Les aides auditives Excite Pro soutiennent et améliorent les capacités d’audition en s’appuyant sur le modèle de l’écoute naturelle.", déclare Yorick Hubert, Directeur Général Hansaton France. HearIntelligence détecte l’environnement acoustique au plus près de l’audition naturelle, en prenant en compte les interactions complexes entre les sons entrants, les organes de l’audition et le cerveau. Il s'appuie notamment sur deux fonctionnalités, ConversationBoost XC Pro pour identifier les sons de la voix et les amplifier au-dessus du bruit de fond pour rendre les mots prononcés doucement plus faciles à entendre, ainsi que ConversationOptimizer XC Pro pour faciliter les conversations dans un environnement bruyant en présence de nombreuses personnes.

Les nouveautés comprennent le RIC AQ sound XC Pro R, plus petit RIC rechargeable de la gamme, doté d’une batterie lithium-ion, de la connectivité Bluetooth et de la compatibilité avec les appareils Roger. Les autres nouveautés sont AQ sound XC Pro RT, RIC rechargeable avec bobine téléphonique, sound XC Pro R312, RIC avec pile 312 et AQ jam XC Pro R, BTE rechargeable.