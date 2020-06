Mieux entendre la musique avec le programme Bernafon Music Live de Viron

Détails Publié le vendredi 19 juin 2020 17:36

Spécial Musique



Un programme dédié à la musique

A la veille de la Fête de la Musique, Bernafon lance son programme Music Live de Viron pour maximiser la qualité de l’écoute de la musique.

Le programme Music Live détecte et traite la musique, en temps réel. Il s’adresse à tous les mélomanes et musiciens qui aiment le son de haute qualité. Il concerne à la fois les malentendants férus de musique qui veulent profiter au mieux de la musique enregistrée mais également les musiciens, dont la pratique repose sur l’aptitude de leurs aides, à restituer fidèlement les sons produits par leur instrument.En effet Les aides auditives sont, à la base, conçues pour mieux comprendre la parole. Le traitement du signal peut donc entrer en conflit avec les objectifs relatifs à l’écoute musicale. Selon Bernafon, cela peut dégrader la musique à tel point que, certains utilisateurs d’aides auditives, en quête de qualité musicale, se voient contraints de ne plus écouter les morceaux qu'ils aiment.Le programme Music Live s’appuie sur la gamme Viron, présentée comme la première aide auditive True Environment Processing de Bernafon et dotée de capacités de traitement de signal améliorées. L’aide auditive propose des réglages personnalisés et un programme Music Live qui maximise la qualité de l’écoute de la musique en détectant et traitant la musique, en temps réel. Une plus grande fidélité sonore est réalisée grâce à une bande de fréquence large et une plage dynamique étendue. Cette amélioration de l’écoute de la musique se fait sans compromis sur la compréhension de la parole dans le bruit.Il s’appuie sur les résultats d’une étude clinique publiée en avril 2020, baptisée « Adaptation des aides auditives pour les musiciens », co-menée par Christophe Lesimple, Barbara Simon et Julie Tantau. Elle montre que le besoin d’un programme dédié à la musique repose sur les différences acoustiques entre la parole et la musique et sur les réactions des utilisateurs d’aides auditives. Les musiciens appareillés avec Viron ont, selon l’étude, constaté une meilleure qualité sonore perçue et une réelle préférence pour leur programme musical lorsqu’ils jouent de la musique.

Le lancement de ce nouveau programme est soutenu à travers un kit de lancement envoyé par courrier, une information dans la newsletter envoyée aux clients Bernafon et un relais sur le compte LinkedIn Bernafon France.