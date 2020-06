Une nouvelle édition pour le guide pratique L'Audition pour les Nuls

Détails Publié le vendredi 19 juin 2020 12:29

Les Editions First publiera début juillet la nouvelle édition du livre L’Audition pour les Nuls, paru initialement en mars 2017.

Les auteurs sont Françoise Bettencourt Meyers, notamment à l’origine de la Fondation pour l’Audition, et le Professeur Bruno Frachet, Professeur des Universités, Paris-XIII, et Praticien Hospitalier à l'APHP, fort d'une expertise dans l'implantation cochléaire de plus de 30 ans. La préface est du Pr Lionel Collet, Professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH), psychiatre et ORL, anciennement Conseiller spécial au sein du cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé.

Le guide, destiné au grand public, permet de comprendre le fonctionnement de l'ouïe, de découvrir les causes et mécanismes des surdités et de faire le point sur les différentes aides auditives.

L’objectif est de mettre l’audition à la portée de tous et permettre à tout un chacun de se renseigner sur les troubles existants, les cures et les progrès scientifiques.

Cet ouvrage décrypte à la fois les différents types de surdités, les bonnes pratiques pour entretenir son audition et les conseils pour entourer les malentendants.



Cette nouvelle édition propose plus de 14 nouvelles pages de contenus, des informations spécifiques sur la réforme "100% Santé" et reste à charge zéro (RAC0) en audiologie, toutes les informations sur la limitation sur le bruit dans l'espace public, la découverte de nouveaux tests de repérage auditif tels que le test Höra de la Fondation Pour l’Audition ou un nouveau questionnaire APHAB, les nouveaux outils pour l’amélioration du quotidien des personnes sourdes ou malentendantes comme le Relais téléphonique ou les solutions connectées, les dernières solutions auditives ainsi que la mise à jour des contacts (associations, centres hospitaliers, etc.).



Créée en 2010, la Fondation pour l’Audition a pour mission de sensibiliser le grand public à travers l’information, le dépistage et l’accompagnement, afin de permettre autant que possible de mieux entendre tout au long de la vie. Devenue fondation reconnue d’utilité publique depuis octobre 2016, la fondation soutient tous les professionnels engagés pour la santé auditive et œuvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées par les troubles auditifs.

La collection Pour les Nuls, créée en 2001, se présente comme la collection de référence de tous les savoirs avec un catalogue sans cesse enrichi, tout en restant fidèle à son ADN : être sérieux, sans se prendre au sérieux.