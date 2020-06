De nouvelles solutions de financement pour le groupement Optic 2000 avec la banque Oney

Détails Publié le jeudi 18 juin 2020 12:42

De nouvelles solutions de paiement et de financement

Oney et le Groupement Optic 2ooo s’allient pour proposer des solutions de paiement et de financement pour favoriser l’accès aux lunettes et aux appareils auditifs.

La banque Oney déploie deux solutions de paiement fractionné et de financement dans plusieurs centaines de magasins du Groupement Optic 2ooo.

Proposé depuis quelques jours dans les magasins Optic 2000, ces nouvelles options de financement vont être mises à disposition dans les réseaux Lissac et Audio 2000 dans les semaines à venir. Un règlement en 3 ou 4 fois sans frais sera proposé pour les équipements optiques et audio, jusqu’à 3 000 euros. Un financement jusqu’à 48 mois et 6 000 euros pourra être demandé pour les aides auditives.

« Equiper le plus grand nombre en lunettes et appareils auditifs adaptés et de qualité est la priorité de nos opticiens et de nos audioprothésistes partout en France. C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés de la société Oney qui propose des solutions simples, rapides et sécurisées de règlement en plusieurs fois sans surcoût pour le client », a expliqué Yves Guénin, secrétaire général d’Optic 2ooo.

L'objectif de ces offres est de pallier la difficulté d'accès aux soins vécues par un grand nombre de Français et de permettre un accès à des équipements de qualité. Par ailleurs, ces solutions de paiement et de financement constituent un levier majeur de création de valeur, contribuant ainsi à la reprise dans la période actuelle. Selon une étude menée par Oney en 2019, 72% des clients considèrent que la possibilité de payer en plusieurs fois a été déclencheur d’achat.