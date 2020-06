Starkey lance Livio Edge AI en conférence live

Détails Publié le mardi 16 juin 2020 13:16

Le lundi 15 juin 2020, Starkey a présenté et lancé, via une conférence live depuis son site de Créteil, crise du Covid-19 oblige, sa nouvelle gamme de solutions auditives baptisée Livio Edge AI, incluant les premiers intra-auriculaires rechargeables et connectés du monde. La presse professionnelle, dont Audio infos, était présente.

Sa présentation et sa mise sur le marché étaient initialement prévues pour avril 2020, mais la crise du Covid-19 en a décidé autrement. Starkey s'est donc rattraper avec un lancement en live depuis son siège français basé à Créteil.



Présentée par Thierry Daudignon, le directeur général de Starkey France, Livio Edge AI est une déclinaison plus avancée de la gamme Livio AI lancée en 2019 à la Philharmonie de Paris. Elle apporte un niveau d’intelligence artificielle inédit.

« Nous avons introduit des technologies « cool » pour rajeunir l’image des aides auditives », a déclaré Thierry Daudignon au début de la conférence. « Livio Edge AI renforce encore un peu plus le lien entre santé auditive et santé en générale, et dépasse le schéma d’améliorations successives classique afin de réinventer l’aide auditive. »



Plusieurs nouveautés



Tout d’abord, Livio Edge AI est doté du nouvel algorithme de traitement de signal Hearing Reality Pro, qui permet aux patients de créer des expériences d’écoute règlables par lui-même. Désormais avec la version Edge, plus besoin de télécommande ou de smartphone pour régler l’amplification de l’aide auditive, il suffit simplement d’un double tapotement. Ce dernier va engendrer un scan de l’environnement sonore et va ensuite, en temps réel, procéder aux ajustements. « Ses deux micros directionnels vont analyser la provenance du bruit et adapter les réglages en fonction de l’objectif d’écoute, par exemple se focaliser sur une conversation ou au contraire, rester au calme pour lire un livre », explique Christophe Micheyl, chercheur principal chez Starkey France et Guillaume Allermoz, directeur de l’université Starkey.

« Nous avons également équipé l’appareil de biosenseurs, qui permettent de détecter des chutes, mais également de monitorer l’activité », indique Thierry Daudignon. « Livio Edge possède aussi un assistant intelligent, qui permet de par exemple, de lui rappeler de prendre ses médicaments. » Un traducteur de 27 langues est aussi incorporé dans la prothèse auditive. En revanche, le capteur de rythme cardiaque, annoncé lors du lancement du premier Livio AI en 2019 n'est toujours pas présent dans ce modèle, même si la marque nous a assuré que cette fonction était actuellement encore d'actualité. Elle est en cours pour obtenir la certification nécessaire à une utilisation dans le monde de la santé.



Temps de recharge optimal



Livio Edge possède 23h d’autonomie et n’a besoin que de 3,5 heures pour se recharger complètement. « Et même avec 15 min de recharge vous obtenez 2h d’autonomie » précise Guillaume Allermoz. « L’aide auditive existe en 40, 50, 60 et 70 db et en différentes couleurs sauf en blanc. »



Trois modèles différents



« Livio Edge AI est disponible dans tous les modèles, RIC 312, mRIC 312, BTE 13, RIC R et intra-auriculaires, et se décline en trois versions différentes, le Livio Edge AI 1600, 2000 et 2400, ce dernier étant le très haut de gamme doté de toutes les fonctionnalités possibles », indique Guillaume Allermoz et Fabrice Vigneron, le directeur commercial de Starkey France.

Quant aux couleurs, ces aides auditives existent en noir, pour ceux qui assument complètement le port de cet appareil, et en chair pour ceux qui le veulent plutôt discret.

La version intra-auriculaire s'avère être le premier intra rechargeables de la marque.



