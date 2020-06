Audilab communique sur son test auditif en ligne

Détails Publié le lundi 15 juin 2020 18:07

Service



Un test en 3 minutes et sans coordonnées personnels

Dans le cadre de la refonte de son site internet l’année dernière, le réseau Audilab a intégré de nouvelles fonctionnalités dont un test auditif que l’enseigne met en avant actuellement.

Réalisé en collaboration avec le comité scientifique d’Audilab, il permet de faire un point sur l’audition de l’internaute en 3 minutes, sans remplacer un bilan médical ou un dépistage auditif.Le test est composé de deux parties : 5 questions génériques sur l’audition en général de l’utilisateur puis 5 questions sur des mises en situation avec des scènes du quotidien, avec des illustrations et des voix off. L’utilisateur a juste à cliquer sur la réponse qui lui semble correcte et il obtient à l’issue du questionnaire son résultat, sans avoir à fournir de coordonnées personnelles.

Audilab n’est pas la seule enseigne à proposer des tests en ligne, ceux-ci se généralisent de plus en plus, proposés soit par les enseignes, soit par les fabricants, soit même à travers des applications. Néanmoins ils restent limités et ne peuvent qu’orienter la décision de l’internaute de se diriger vers un ORL ou un professionnel l’audition.