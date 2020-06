Détails Publié le vendredi 12 juin 2020 17:32

intra-auriculaires



Une aide auditive quasi-invisible

Signia lance SILK X, sa nouvelle génération d’intra-auriculaire CIC en adaptation immédiate.

L’aide auditive se distingue par un design discret annoncé comme quasi-invisible dans l’oreille et son confort grâce à ses dômes manchons en silicone, disponibles en différentes tailles, version fermée ou ouverte.Ils sont équipés de la plateforme Signia Xperience et de sa technologie YourSound, présentés comme proposant « un son optimal et une compréhension de la parole adaptée aux besoins auditifs des patients même dans un environnement bruyant ». Le patient peut passer ses appels ou écouter de la musique sans changement d’habitude, même avec des écouteurs ou un casque audio, grâce aux micros qui captent le son de l’intérieur de l’oreille. Il peut aussi contrôler ses aides auditives via l’application mobile Signia App ou la télécommande mini-pocket.« Silk X est l’aboutissement de notre engagement auprès des patients souffrant de difficultés d’audition. Grâce à son format intra-auriculaire, qui se positionne à l’intérieur du conduit, ses dômes Click Sleeves, qui s’adaptent à la plupart des anatomies et besoins auditifs, la plateforme Signia Xperience et l’application SigniaApp, Silk X offre aux malentendants une audition exceptionnelle avec une adaptation sans délai dans la discrétion la plus totale », souligne le communiqué du fabricant.

Signia commercialise également ses solutions Cros/BiCros avec le nouveau Cros Silk X, adapté aux oreilles cophotiques ou non appareillables, le Cros Pure Charge&Go X rechargeable avec une plus grande autonomie et un capteur de mouvement et le Cros Pure 312 X conçu pour déstigmatiser le port d’aides auditives avec son format miniature et ses 10 coloris.