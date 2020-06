Présentation de Starkey Livio Edge AI : en direct sur notre compte Twitter le lundi 15 juin à 13h30

Détails Publié le jeudi 11 juin 2020 14:11

Livio Edge AI

Découvrez la nouvelle aide auditive de Starkey, la Livio Edge AI, lors de la diffusion vidéo en direct de la conférence, sur notre compte Twitter Audio_infos, le lundi 15 juin 2020 à partir de 13h30. Retrouvez le replay après l'évènement.

Posez vos questions en direct, réagissez et découvrez la nouvelle aide auditive de Starkey, la Livio Edge AI, ce lundi 15 juin à 13h30 à Créteil, en région parisienne, dans les locaux de Starkey France, où elle fera son entrée en France. Cette aide auditive, la première résolument tournée vers l'Intelligence Artificielle, sera présentée en France ce lundi. A cause de la crise sanitaire du Covid-19, seule la presse sera présente.Elle avait été dévoilée en avant-première en janvier dernier à Las Vegas, lors de l'édition 2020 d'un événement américain Starkey.Pour assister au live, abonnez-vous à notre compte Twitter : @Audio_infos et connectez-vous le lundi 15 à partir de 13h30 pour la suivre en direct. Ou connectez-vous plus tard pour voir le replay sur notre compte.Avec la gamme Livio, sortie en mars 2019, Starkey avait lancé une nouvelle approche plus technophile de l'audioprothèse. Elle est la première à utiliser l'intelligence artificielle pour suivre la santé du corps et du cerveau.

Livio Edge AI est présentée comme « une évolution majeure de la plateforme technologique Livio AI ». « Bien que l’industrie de l’audition ait subi un certain nombre de changements depuis que j’ai commencé à travailler sur les aides auditives il y a plus de cinquante ans, ceux-ci sont insignifiants par rapport à la transformation monumentale que nous vivons aujourd’hui chez Starkey », a délaré Bill Austin, fondateur de Starkey. « Quand il s’agit de révolutionner l’aide auditive, nous ne faisons que commencer ».

Les premières fonctionnalités connues de cette nouvelle aide auditive Livio sont tournées vers l'avenir. Elles proposent notamment une application conçue pour aider les soignants à suivre les activités de leurs proches, une autre pour améliorer l'équilibre et la stabilité d'une personne, des commandes et des rappels activés par la voix, une programmation pour fournir aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des autodiagnostics sur leurs appareils, de nouvelles piles au lithium rechargeables et une toute nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de mode Edge qui donne aux utilisateurs la possibilité de «créer l'environnement d'écoute le plus puissant possible» sur de courtes périodes. Elle disposerait d'une autonomie de plyus de 23 heures en écoute et 4 heures en streaming avec un temps de charge de 3,5 heures. Livio Edge AI devrait être disponible dès ce mois de février, dans un premier temps aux Etats-Unis.

La Starkey Hearing Innovation Expo a rassemblé plus de 3.400 professionnels de l’audition venus de 60 pays dans le monde afin d’explorer ce qui se profile à l’horizon dans le domaine de l’audition, de la santé et le bien-être en général.