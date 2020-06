Une lettre ouverte pour alerter sur la situation des enfants sourds en Grande-Bretagne pendant la crise sanitaire

Détails Publié le mercredi 10 juin 2020 18:34

royaume-uni



Le confinement a exacerbé les problème de communication des enfants sourds

Une dizaine de spécialistes britanniques de l'audition, de la santé pédiatrique et du handicap ont publié une lettre ouverte dans le quotidien The Guardian pour alerter sur le développement et la santé mentale des 45.000 enfants sourds du Royaume-Uni.

Soulignant l'isolement lié au confinement et l'accès limité à la langue des signes britannique, la lettre met un accent particulier sur les problèmes de communication rencontrés par les enfants et les jeunes sourds face au port obligatoire du masque.

"Nous assistons actuellement à une augmentation des problèmes de santé mentale complexes exacerbés par des problèmes d'isolement et de communication dans le contexte de Covid-19", affirment les auteurs de la lettre. Ils demandent que les options sur les masques transparents et les écrans faciaux soient soigneusement examinées, mais également une réflexion sur l'accès à une bonne communication à travers des moyens électroniques.