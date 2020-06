Vente d'audioprothèses aux Etats-Unis: un retour vers la normale espéré dès juillet

Détails Publié le mardi 9 juin 2020 16:15

Sondage



Les ventes d'aides auditives aux USA de 2008 à nos jours selon la Hearing Industries Association

Aux Etats-Unis comme en France, les ventes d'aides auditives ont drastiquement baissé avec la crise sanitaire.

Selon la Hearing Industries Association, les ventes nettes d'appareils auditifs au premier trimestre ont une croissance de +0,7% par rapport à l'an dernier, les ventes du secteur privé ayant augmenté de +0,85% et les activités de distribution du Department of Veterans Affairs (VA) ayant diminué de -0,1%.

Cependant, les chiffres de vente à venir du deuxième trimestre 2020, d'avril à juin vont afficher des résultats désastreux, notamment pour le mois d'avril, historiquement le plus bas. A travers un large sondage réalisé du 9 au 17 avril ayant généré près de 350 réponses, The Hearing Review a constaté que la plupart des professionnels de la santé auditive avaient fermé leur centre.Moins d'un tiers des cabinets voyaient physiquement des patients et près des deux tiers prévoyaient une baisse minimum de 90% du chiffre d'affaires. Selon ce sondage, la baisse des ventes de prothèses auditives aux Etats-Unis oscillait entre 80 et 85%. Cependant, le sondage montre que le mois de mai était prévu comme celui de la reprise de l'activité pour les audioprothésistes : 66% prévoyaient de rouvrir au moins à temps partiel, certain à temps complet dès le mois de mai. Une activité proche de la normale était espérée dès juillet.