Lancement le 15 juin de la nouvelle aide auditive de Starkey

Détails Publié le mercredi 3 juin 2020 18:14

Lancement



Starkey tease sur sa nouvelle aide auditive

Starkey lancera en France Livio Edge AI, une aide auditive aux performances dans le bruit présentées comme "incroyables", le 15 juin.

Livio Edge AI est présentée comme « une évolution majeure de la plateforme technologique Livio AI ». « Bien que l’industrie de l’audition ait subi un certain nombre de changements depuis que j’ai commencé à travailler sur les aides auditives il y a plus de cinquante ans, ceux-ci sont insignifiants par rapport à la transformation monumentale que nous vivons aujourd’hui chez Starkey », a délaré Bill Austin, fondateur de Starkey lors de la première présentation publique de l'aide auditive lors de la Starkey Hearing Innovation Expo en jaanvier dernier. « Quand il s’agit de révolutionner l’aide auditive, nous ne faisons que commencer ».

Livio Edge AI propose notamment une application conçue pour aider les soignants à suivre les activités de leurs proches, une autre pour améliorer l'équilibre et la stabilité d'une personne, des commandes et des rappels activés par la voix, une programmation pour fournir aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des autodiagnostics sur leurs appareils, de nouvelles piles au lithium rechargeables et une toute nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de mode Edge qui donne aux utilisateurs la possibilité de «créer l'environnement d'écoute le plus puissant possible» sur de courtes périodes. Elle disposerait d'une autonomie de plus de 23 heures en écoute et 4 heures en streaming avec un temps de charge de 3,5 heures.